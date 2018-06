Far Cry 3 Classic Edition: Digital Foundry analizza le versioni PS4 Pro e Xbox One X

I ragazzi di Digital Foundry non potevano certo esimersi dall'analizzare le prestazioni di Far Cry 3 Classic Edition, remaster del terzo capitolo della serie disponibile per i possessori del Season Pass di Far Cry 5, su PlayStation 4 Pro e Xbox One X.

Dalla disamina dei noti analisti emergono prestazioni al di sotto delle aspettative: rispetto alla versione classica per PlayStation 3 e Xbox 360 le migliorie sono chiaramente visibili, poiché su PS4 standard il gioco raggiunge stabilmente i 1080 mentre su Xbox One si attesta sui 900p.

È su PS4 Pro e Xbox One X che, purtroppo, Far Cry 3 Classic Edition non raggiunge gli standard desiderati: la versione remaster non gira in 4K reali, arrivando a 1440p sulle console mid-generation di casa Sony e Microsoft.

Anche sul piano della fluidità Far Cry 3 Classic Edition si comporta in maniera accettabile, ma non eccelsa: il frame rate è di gran lunga migliore rispetto alle versioni della precedente generazione, ma per il remaster il team di sviluppo non ha superato i 30fps per ogni versione.

Il video di Digital Foundry è disponibile in alto: dategli uno sguardo e diteci la vostra! Voi state giocando Far Cry 3 Classic Edition?