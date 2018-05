Far Cry 3 Classic Edition disponibile ora per i possessori del Season Pass di FC5

Da questo momento, i possessori del Season Pass di Far Cry 5 possono scaricare gratis Far Cry 3 Classic Edition per PlayStation 4 e Xbox One, il gioco sarà disponibile per tutti dal prossimo 26 giugno in edizione digitale e scatolata.

Far Cry 3 Classic Edition è la riedizione del titolo omonimo uscito nel dicembre 2012 su PC, PlayStation 3 e Xbox 360. Il terzo capitolo della saga ha riscosso un notevole successo e ha riportato in vita il franchise dopo i tiepidi riscontri ottenuti da Far Cry 2.

"Far Cry 3 è uno sparatutto in prima persona con un mondo aperto ambientato su un'isola dall'aspetto unico, dove i signori della guerra gestiscono traffici di schiavi e gli stranieri vengono cacciati per riscatti. Mentre cerchi di salvare i tuoi amici, realizzerai che il solo modo per sfuggire all'oscurità... è abbracciarla."

Far Cry 3 Classic Edition permetterà di (ri)vivere la campagna single player di FC3 mentre il supporto multiplayer non sembra essere previsto in questa versione per PS4 e Xbox One.