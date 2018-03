Far Cry 3 Classic Edition sarà disponibile per tutti dal 26 giugno

ha confermato che Far Cry 3 Classic Edition sarà disponibile a partire dal 29 maggio per i possessori del Season Pass di, e dal 26 giugno per tutti gli altri utenti. Siete pronti a vedervela di nuovo con la follia di Vaas?

Far Cry 3 Classic Edition si presenta come il remaster in alta definizione per PlayStation 4 e Xbox One di Far Cry 3, una versione tecnicamente migliorata del terzo capitolo della saga uscito su PS3 e Xbox 360, probabilmente uno dei più apprezzati in assoluto dai fan. Nei panni di Jason Brody, i giocatori dovranno esplorare una fantastica isola tropicale per trovare e salvare i proprio amici tenuti prigionieri da Vaas, l'affascinante antagonista interpretato da Michael Mando.

Far Cry 3 Classic Edition potrà essere scaricato gratuitamente (dal 29 maggio) dagli utenti PlayStation 4 e Xbox One che possiedono il Season Pass di Far Cry 5, mentre potrà essere acquistato a parte da tutti gli altri (dal 26 giugno). I giocatori PC in possesso del Pass Stagionale, invece, riceveranno in omaggio una copia digitale di Far Cry 3.

Rimanendo in tema, proprio da oggi è disponibile Far Cry 5: per saperne di più sul nuovo capitolo della serie potete gustarvi la nostra Video Recensione del gioco.