Far Cry 3 Classic Edition verrà pubblicato anche in formato fisico?

Ubisoft annunciò Far Cry 3 Classic Edition all'inizio dello scorso mese di febbraio, riedizione del terzo capitolo della serie prevista esclusivamente in formato digitale per PlayStation 4 e Xbox One.

Nelle scorse ore, tuttavia, il rivenditore neozelandese Mighty Ape ha aggiunto nel suo listino la versione fisica di Far Cry 3 Classic Edition, sia in formato PS4 che Xbox One, la cui uscita sarebbe prevista per il 29 giugno 2018. Questa edizione del gioco non è ancora stata annunciata dalla compagnia francese, per cui non sappiamo se sia frutto di un errore. Alcuni giocatori neozelandesi, in ogni caso, hanno garantito l'affidabilità del rivenditore, pertanto è molto probabile che abbia semplicemente anticipato l'annuncio ufficiale di Ubisoft.

In ogni caso, per il momento, vi consigliamo di prendere questa informazione con le pinze. La versione digitale di Far Cry 3 Classic Edition verrà fornita a tutti i possessori del Season Pass di Far Cry 5 su PS4 e Xbox One il prossimo 29 maggio, senza alcun costo aggiuntivo. Tutti gli altri potranno invece acquistarlo dal 26 giugno. I giocatori PC, invece, riceveranno una copia della versione di Far Cry 3 già disponibile sulla piattaforma dal 2012.