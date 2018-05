Far Cry 3 Classic gira a 30fps anche su PS4 Pro e Xbox One X: ecco un video confronto

Far Cry 3 Classic è disponibile da ieri per i possessori del Season Pass di Far Cry 5, permettendo agli utenti di provare con mano la nuova riedizione del titolo. VGTech ha effettuato un primo confronto tra le versioni PS4 Pro e Xbox One X, constatando che il titolo gira a 30fps.

Come potete vedere nel filmato proposto in cima alla notizia, Far Cry 3 Classic gira a 30fps su tutte e quattro le console, bloccando il frame rate su quella soglia anche nel caso di PlayStation 4 Pro e Xbox One X. Procedendo con ordine, la riedizione di Far Cry 3 mantiene una risoluzione pari a 1080p nativi su PlayStation 4 Standard, optando invece per i 900p su Xbox One S. Nel caso di PlayStation 4 Pro e Xbox One X, invece, il gioco riesce a gestire una risoluzione nativa di 2560x1440, valorizzando i pannelli 4K.

Anche se il frame rate è stato limitato a 30fps, possiamo notare la presenza di qualche calo su PlayStation 4 Standard e Xbox One S, soprattutto durante gli inseguimenti o le sparatorie più concitate (dove si arriva intorno ai 21-23fps). Praticamente priva di incertezze la versione Xbox One X, dove non viene perso nemmeno un fotogramma, mentre è possibile notare dei piccoli cali sporadici su PlayStation 4 Pro.

Ricordiamo che Far Cry 3 Classic sarà acquistabile per tutti i giocatori a partire dal prossimo 26 giugno.