Far Cry 3 è gratis: ultime ore per scaricarlo, sarà vostro per sempre

Far Cry 6 è uno dei giochi più attesi dell’autunno, il nuovo sparatutto Ubisoft arriverà a ottobre ma nel frattempo la casa francese ha deciso di rendere più sopportabile l’attesa regalando uno dei giochi più acclamati del suo catalogo: Far Cry 3.

Avete tempo fino alle 08:30 del mattino di sabato 11 settembre per scaricare gratis la versione PC di Far Cry 3 tramite Ubisoft Connect. Vi basterà effettuare il login con il vostro account Ubisoft per riscattare una copia di Far Cry 3, una volta aggiunto alla libreria il gioco resterà vostro per sempre e potrete utilizzarlo senza limitazioni di alcun tipo. Da precisare come la versione in regalo sia quella standard priva di DLC e dei contenuti della Deluxe Edition, in ogni caso si tratta di un regalo certamente gradito per tutti i fan di Far Cry e gli amanti degli sparatutto in prima persona.

Far Cry 3 è uscito originariamente nel 2012 ed ha riscosso un grandissimo successo di pubblico e critica diventando nel corso degli anni uno dei videogiochi di Far Cry più venduti ed acclamati. Merito non solo di un gameplay solido ma anche di un cast di personaggi di assoluto spessore tra i quali spicca l’antagonista Vaas Montenegro, uno dei cattivi più iconici della serie Ubisoft insieme al perfido Pagan Min di Far Cry 4 e al dittatore Anton Castillo di Far Cry 6.

Una bella occasione per scaricare un vero e proprio gioco di culto, uno sparatutto in prima persona che non mancherà di soddisfare tutti gli amanti del genere. Buon download e fateci sapere nei commenti se avete gradito il regalo di Ubisoft.