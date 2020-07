Far Cry 3: una mod enorme aggiuge la cooperativa online alla mappa open world

L'appassionato di sparatutto conosciuto come Scubrah e diversi altri sviluppatori amatoriali hanno realizzato una mod enorme di Far Cry 3 che introduce la modalità cooperativa online alla mappa a mondo aperto della campagna singleplayer.

L'espansione fan made di Scubrah, dal peso di 2,3 GB, è già disponibile sulle pagine di NexusMods ed è completamente gratuita per chi possiede già il kolossal sparatutto di Ubisoft nella sua versione PC. Stando a quanto asserito dal collettivo di modder che ha dato forma a questo progetto, una volta installato questo DLC amatoriale è possibile cimentarsi nelle sfide della campagna principale e nelle missioni delle attività open world in gruppi composti da massimo otto giocatori.

La mod in questione include tutti i nemici, i veicoli, gli avamposti e gli elementi contenutistici che contraddistinguono l'enorme mappa di Far Cry 3. Il progetto punta così a superare le limitazioni imposte dalla co-op ufficiale dell'FPS di Ubisoft, consentendo agli appassionati di esplorare in multiplayer cooperativo ogni regione della mappa in piena libertà e senza alcuna preclusione di sorta, pur tenendo conto del fatto che si tratta di una mod in fase Alpha e che, per questo, potrebbe essere afflitta da bug e glitch imprevedibili.

Agli amanti dell'epopea sparatutto di Far Cry, ricordiamo che il teaser di Far Cry 6 con il dittatore Anton ha confermato la presenza del prossimo, attesissimo capitolo della saga all'evento Ubisoft Forward, lo show digitale organizzato dal colosso videoludico francese per le ore 21:00 di oggi, domenica 12 luglio.