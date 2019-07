Far Cry 3: la mod Redux stravolge e migliora ogni aspetto del gameplay

Nonostante siano passati diversi anni dalla sua uscita, Far Cry 3 continua ad essere giocato da tantissimi appassionati di FPS a mondo aperto. Il modder Hunter prova così a fare felici i fan pubblicando Far Cry 3 Redux, un progetto che mira a stravolgere e migliorare ogni aspetto del gameplay del kolossal Ubisoft.

Con Redux, l'intenzione di Hunter è piuttosto semplice e prevede la modifica e la revisione di un'infinità di parametri di gioco per infondere realismo al titolo base e renderlo ancora più immersivo e realistico.



Tra i cambiamenti apportati dal modder citiamo ad esempio l'abbandono del sistema di ricarica automatica, il miglioramento della balistica delle armi, la sostituzione della minimappa con una bussola semplificata, la rimozione di tutte le icone dal mondo di gioco (sia dalla mappa che dall'interfaccia ingame) o l'aggiunta di più innesti e accessori modulari per le armi.

Sempre nella versione 1.0 di Far Cry 3 Redux possiamo sperimentare un nuovo sistema di crafting e looting, una riformulazione dei prezzi nei negozi, la capacità per l'eroe di indossare abiti mimetici e un più generale miglioramento della grafica tramite la modifica di parametri quali il FOV delle armi o la nitidezza degli elementi scenici in secondo piano.



Per il momento, purtroppo non sono stati ancora pubblicati dei filmati dimostrativi che testimonino la bontà del lavoro svolto da Hunter, ma se volete provare voi stessi i risultati ottenuti dal modder potete scaricare gratuitamente su PC il suo lavoro sulle pagine di NexusMods e dirci cosa ne pensate utilizzando, come al solito, la nostra bacheca dei commenti.