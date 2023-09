Far Cry 4, mistero nel Kyrat: il trofeo di Platino non può più essere ottenuto

Mentre si vocifera di un Far Cry 7 in arrivo nel corso del 2025, una bizzarra circostanza coinvolge la versione console del quarto capitolo della serie Ubisoft.

È infatti dallo scorso maggio che l'utenza attiva su hardware Sony segnala l'improvvisa impossibilità di conquistare il Platino all'interno del gioco. In particolare, il pubblico riferisce che il trofeo Renaissance Man non risulta più sbloccabile su PlayStation 4 e PlayStation 5 (in retrocompatibilità). L'obiettivo è in particolare legato al completamento di un match in ogni modalità di gioco disponibile nel quadro di Battaglie del Kyrat. La componente multiplayer di Far Cry 4 sembra però affetta da una problematica tecnica, che impedisce ai giocatori di appuntarsi sul petto il trofeo Renaissance Man. Tale circostanza, evidentemente, impedisce alla community di ottenere anche il Platino di Far Cry 4.



Al momento, da Ubisoft sono giunti commenti discordanti sul tema. Stando a quanto riportato da PS LifeStyle, il publisher avrebbe confermato a parte dell'utenza di star indagando sul malfunzionamento. Altri portavoce della compagnia avrebbero però fatto notare come l'anzianità del titolo renda piuttosto improbabile l'eventuale pubblicazione di un fix relativo alla problematica. Agli esploratori ancora in viaggio nel Kyrat di Far Cry 4 non resta dunque altro da fare che attendere eventuali comunicazioni ulteriori da Ubisoft.