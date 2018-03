Far Cry 5: 40 minuti di gameplay del nuovo sparatutto Ubisoft su PlayStation 4 Pro

In apertura e in calce alla notizia trovate due video gameplay di Far Cry 5 registrati sudurante una recente visita negli studi del publisher Ubisoft, durante la quale abbiamo potuto provare con mano il nuovo FPS della casa francese in uscita a fine marzo.

I due video permettono di dare uno sguardo ad una missione del gioco, alle ambientazioni, ad alcuni personaggi e alle armi dell'arsenale, permettendo così di farsi una idea più completa sulle qualità di questo attesissimo titolo.

Per saperne di più vi rimandiamo alla prova di Far Cry 5, a tal proposito Francesco Fossetti scrive: "Far Cry 5 non si allontana dal solco tracciato dai suoi predecessori, almeno dal punto di vista del gameplay e del feeling complessivo dell'esperienza di gioco. Quello che arriverà sugli scaffali il prossimo 27 marzo sarà insomma uno sparatutto open world denso, divertente e movimentato, con qualche opportuna innovazione sul fronte della progressione, della varietà di situazioni e della struttura di gioco."

Far Cry 5 uscirà il 27 marzo 2018 su PlayStation 4, Xbox One, PC, Xbox One e PlayStation 4 Pro, al momento non è previsto un porting per Nintendo Switch.