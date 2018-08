Far Cry 5: annunciata la data di uscita del terzo DLC Dannati Luridi Zombie

Ubisoft ha annunciato che Dannati Luridi Zombie, il terzo DLC di Far Cry 5, sarà disponibile a partire dal 28 agosto su Playstation 4, Xbox One e PC. Per celebrare l'occasione, la software house francese ha pubblicato un breve teaser trailer che ci offre un assaggio del nuovo contenuto scaricabile.

Dopo aver combattuto in Vietnam e sulla superficie marziana in Ore di Tenebra e A Spasso su Marte, in Dannati Luridi Zombie dovremo affrontare orde di non morti attraverso sette scenari allo scopo di aiutare Guy Marvel, regista di film a basso budget, a creare il suo prossimo lungometraggio. A quanto pare il regista ha intenzione di fare le cose in grande: nel trailer si parla di un crossover fra I ponti di Madison County e Il ritorno dei morti viventi, e una rivisitazione di Romeo e Giulietta in cui Romeo è la fusione di "tutti i mostri che riuscite a pensare". Completando le mappe incluse nel DLC (create tramite l'editor di Far Cry) sbloccheremo la modalità Score Attack, grazie alla quale potremo acquisire armi e altri pezzi d'equipaggiamento da utilizzare nella campagna principale del gioco.

Far Cry 5: Dannati Luridi Zombie è acquistabile singolarmente al prezzo di 7.99 euro o come parte del Season Pass, venduto al costo di 29.99 euro.