Far Cry 5: la campagna principale durerà circa 25 ore

In una recente intervista ai microfoni di Gamespot, Dan Hay, executive producer diha parlato della durata della storia principale del nuovo capitolo della saga, affermando che "".

Lo sviluppatore aggiunge che ovviamente il titolo offrirà molto altro, e che difficilmente i giocatori non verranno distratti dalle numerose attività disponibili, come la caccia e la pesca, che aumenteranno di molte ore la longevità. "Notiamo che tante persone amano esplorare e spendere quattro o cinque ore pescando o cacciando, o facendo cose che non ci saremmo mai aspettati", ha affermato, "quindi molto dipende dal proprio stile di gioco".

Ricordiamo, poi, che oltre alla campagna (che sarà disponibile anche offline), Far Cry 5 offrirà una modalità Arcade che permetterà agli utenti di creare livelli personalizzati tramite un elaborato editor degli stage che include anche contenuti provenienti da altri titoli come Watch Dogs e Assassin's Creed Unity.

Far Cry 5 farà il suo debutto il prossimo 27 marzo su PlayStation 4, Xbox One e PC. Se volete saperne di più, vi consigliamo di dare un'occhiata al nostro recente video di approfondimento in cui Francesco Fossetti ci spiega bene tutto ciò che c'è da sapere sul nuovo sparatutto di Ubisoft.