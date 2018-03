Far Cry 5: la campagna sarà giocabile offline, la conferma di Ubisoft

Parlando ai microfoni di GameSpot USA, il produttore esecutivo diha confermato che il gioco non sarà Always Online e dunque lo Story Mode non richiederà una connessione permenne alla rete per giocare.

Sempre tramite le pagine di GameSpot, Dan Hay conferma la presenza di microtransazioni, le quali però non saranno assolutamente invasive: "abbiamo realizzato il gioco in modo che nulla venga precluso ai giocatori. Potete dedicarvi all'esplorazione e al completamento delle missioni per essere ricompensati adeguatamente."

In Far Cry 5 sarà comunque possibile (ma non obbligatorio) utilizzare le microtransazioni per velocizzare la crescita delle abilità del proprio personaggio, in maniera simile a quanto già visto in Assassin's Creed Origins.

Far Cry 5 sarà disponibile in Europa dal 27 marzo 2018 nei formati PlayStation 4, Xbox One, Xbox One X, PS4 Pro e PC Windows. Su PlayStation 4 Pro (e probabilmente su Xbox One X) sarà possibile selezionare tra due diverse modalità grafiche: gli utenti potranno decidere se dare priorità alla risoluzione o agli effetti grafici aggiuntivi, sacrificando qualcosa per quanto rigurda il framerate.