Far Cry 5: come accedere all'editor delle mappe in modalità Arcade

Dopo che l’editor della modalità Arcade diha dimostrato come sia possibile creare mappe in maniera relativamente semplice, in molti saranno rimasti affascinati di fronte alle potenzialità della feature. In questa breve guida, entreremo nel dettaglio dei tre modi con i quali è possibile accedere all’editor.

Le premesse

Negli scorsi giorni, numerose sono state le mappe emerse online create tramite l’editor della modalità Arcade: ricordiamo, su tutti, una mappa che ricorda da vicino la città di Yharnam (di Bloodborne) e una mappa che riproduce Villa Baker (di Resident Evil 7). Un tale livello di dettaglio e personalizzazione è reso possibile dagli asset messi a disposizione dalla modalità, presi direttamente da altri titoli Ubisoft quali Watch Dogs, Assassin’s Creed IV Black Flag, Assassin’s Creed Unity e i più vicini parenti di Far Cry 5, ovvero Far Cry Primal e Far Cry 4.



Come accedere all’editor

Tre sono le modalità attraverso le quali sarà possibile accedere all’editor. La più semplice, nonché forse la più utilizzata, prevede che il giocatore vada nel menu delle opzioni, navighi tra le varie schede utilizzando R1/RB o L1/LB e raggiunga la sezione multiplayer. La seconda prevede invece che il giocatore trovi uno dei tanti poster pubblicitari della modalità Arcade sparsi in giro per la mappa; data la palette di colori piuttosto distintiva (specie se paragonata a quella del resto degli oggetti trovabili nella maggior parte delle abitazioni), non dovreste avere problemi a individuarli. La terza opzione, infine, prevede che il giocatore interagisca con uno dei cabinati arcade sparsi per il mondo di gioco.

I vantaggi dell'arcade

Una volta effettuato l’accesso all’arcade e all’editor, avrete modo di constatare come il gioco offra l’opzione di costruire mappe per il single-player, il multiplayer cooperativo e il multiplayer competitivo. Tenete a mente, poi, che qualsiasi premio (esperienza, punto tratto, denaro) ottenuto tramite la modalità arcade sarà trasferito automaticamente nella campagna principale: in questo senso, giocarsi un paio di mappe fuori di testa potrà rivelarsi anche remunerativo, oltre che divertente.