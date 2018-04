Far Cry 5: come pescare, basi e tecniche avanzate per la pesca

Qualora voleste prendervi una pausa dall’uccidere fanatici e dal distruggere proprietà del culto in Far Cry 5, potreste darvi alla pesca. Oltre a rappresentare un valido metodo per passare qualche istante di quiete, pescare può anche portarvi un discreto guadagno monetario. In questa guida, vi spiegheremo tutto il necessario per cominciare.

Il giusto specchio d'acqua

Una volta ottenuta la vostra prima canna da pesca (è possibile acquistarne una per soli 300 dollari), dirigetevi verso il corso d’acqua o il lago più vicino: se vedete dei pesci emergere dal filo dell’acqua, significa che avrete trovato un ottimo posto per pescare; se invece non riuscite a scorgere alcun pesce, provate a cambiare luogo o a tornare più tardi.



Ancor prima di cominciare a pescare, occorre tenere in considerazione cosa stiate cercando (se, naturalmente, è vostra intenzione catturare uno specifico tipo di pesce). Non è infatti detto che il pesce di vostro interesse si trovi nel luogo scelto: se dopo qualche tentativo non avete ancora trovato ciò che stavate cercando, vi consigliamo di provare altrove. Tenete a mente, comunque, che per catturare tutti i tipi di pesce dovrete anche sperimentare con diversi tipi di esca.

Come pescare

Per pescare, avvicinatevi al bacino d’acqua scelto e tirate fuori la canna da pesca. Premendo R2 o RT, il vostro personaggio lancerà l’amo e il filo in acqua. A questo punto, dovrete premere L2 o LT per riavvolgere lentamente il filo: in questo modo, ingannerete il pesce che penserà di star per ingoiare una vera preda e non un’esca su un amo. Quando il pesce avrà abboccato, premete di nuovo R2 o RT.



A questo punto comincerà la parte più impegnativa. Come prevedibile, il pesce comincerà a lottare per liberarsi dall’amo, nuotando con forza in più direzioni. Ciò che dovrete fare sarà muovere l’amo (con l’analogico destro) nella direzione opposta rispetto a dove sta puntando il pesce; il tutto, mentre tenete premuto L2 o LT per riavvolgere completamente il filo e tirare così il pesce fuori dall’acqua. Dovrete badare, tuttavia, a far sì che non si crei troppa tensione e che il filo non si spezzi: per farlo, basterà lasciar andare il tasto L2 o LT quando la tensione comincia a farsi eccessiva. Se riuscirete a riavvolgere correttamente il filo, muovendo l’amo nella maniera corretta e lasciando andare L2 o LT quando necessario, avrete catturato il pesce.

Una volta pescato un buon quantitativo di esemplari, potrete incassare: dirigetevi nel negozio più vicino e vendete il vostro bottino.



Se la guida è stata di vostro interesse, date anche un'occhiata alla nostra guida di Far Cry 5 con i consigli utili per chi sta muovendo i primi passi nel Montana.