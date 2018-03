Far Cry 5 a confronto su PlayStation 4 Pro e Xbox One X

Lo youtuber Candyland ha pubblicato un nuovo video confronto di Far Cry 5 , mettendo a paragone il comparto grafico del gioco su. Il filmato è visionabile in cima alla notizia.

Come al solito, i video confronti di Candyland si basano sulle stesse scene tratte dalle varie edizioni del gioco, così da permettere un confronto diretto in termini di pulizia grafica, dettagli visivi e qualità dell'immagine. In questo caso possiamo vedere Far Cry 5 in azione su PlayStation 4 Pro e Xbox One X, con la console Microsoft che sembra essere avvantaggiata da una risoluzione più alta.

Ricordiamo che Ubisoft ha confermato la presenza di due modalità grafiche su PlayStation 4 Pro (una per dare priorità alla risoluzione, l'altra per attivare gli effetti visivi aggiuntivi), senza però esprimersi sulla versione Xbox One X (che secondo le informazioni riportate da Best Buy dovrebbe girare a 1800p e con un frame rate migliorato).

Per saperne di più sulle prestazioni del gioco, tuttavia, vi rimandiamo all'arrivo di analisi tecniche più approfondite, così da avere indicazioni più precise su risoluzione e frame rate. Far Cry 5 debutterà il prossimo 27 marzo su PlayStation 4, Xbox One e PC.