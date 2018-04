Far Cry 5, consigli e strategie per completare il primo Evento Live Well Done

Come recentemente annunciato, il primo Live Event di Far Cry 5 è già tra noi: in Well Done, al giocatore viene richiesto di uccidere 20 animali utilizzando il fuoco, il tutto senza servirsi di molotov e lanciafiamme. Se avete difficoltà a completare l’obiettivo dell’evento, questa breve guida è quello che fa per voi.

Vedremo infatti insieme alcuni metodi per abbattere gli obiettivi dell’evento, in modo da ottenerne i relativi premi.



I premi

Per chi se lo fosse perso o volesse valutare la partecipazione all’evento in base ai premi offerti, ricordiamo che al raggiungimento delle 20 uccisioni si sbloccherà l’arma Flamebearer; se poi la community nel suo complesso riuscisse a raggiungere le 150.000 kill complessive, tutti i partecipanti riceveranno un nuovo outfit. Se volete ottenere i premi promessi, dovrete completare la sfida offerta dall’evento entro il 10 aprile.



Completare la sfida

L’impossibilità di utilizzare molotov e lanciafiamme non dovrebbe impedirvi di portare a termine la sfida: in Far Cry 5, infatti, esistono numerosi modi per dar fuoco ai propri bersagli; alcuni semplici e diretti, altri più complessi e di più indiretta attuazione. Il primo metodo consiste nell’utilizzare frecce incendiarie con l’arco. Di tutti i modi attraverso i quali sarà possibile portare a termine l’evento, questo è indubbiamente il più facile e diretto – nonché il più sicuro. La freccia non ucciderà infatti istantaneamente la maggior parte degli animali, fatto che darò al fuoco la possibilità di finire il lavoro (come richiesto dall’evento); la possibilità di dar fuoco agli animali da una distanza di sicurezza, poi, significherà nella maggior parte dei casi evitare danni collaterali per il nostro personaggio.



Il secondo metodo consiste nell’utilizzare le munizioni incendiarie dello shotgun. Come con l’arco, assicuratevi che non siano le pallottole in sé a uccidere l’animale, ma il fuoco. Sparate dunque una sola volta, e aspettate che le fiamme finiscano l’animale; se ciò non accade (e solo allora) provate a sparare un altro colpo e sperate che l’animale non muoia all’istante.



Il terzo metodo comincia già a prevedere un lieve grado di rischio: consiste infatti nell’utilizzare la fiamma ossidrica, fatto che comporta la necessità di avvicinarsi agli animali prima di poter dar loro effettivamente fuoco. Dato che le fiamme si espandono in fretta, curatevi di allontanarvi il prima possibile se non volete rimanere bruciati.



L’ultimo metodo, probabilmente il meno conveniente nel complesso, consiste nell’utilizzare le bombe incendiarie dall’aeroplano. Tenete a mente che la precisione necessaria a portare a termine tale tipo di uccisione non è indifferente; al tempo stesso, tuttavia, esiste sempre l’opzione di bombardare una buona parte della foresta e aspettare che le fiamme facciano il lavoro al posto vostro.