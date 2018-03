Far Cry 5 conterrà microtransazioni per oggetti cosmetici e time saver, ma non le loot box

Come ci viene oggi confermato dalla testata di PC Gamer, che recentemente ha avuto modo di provare una nuova build del gioco,conterrà delle microtransazioni legate ad oggetti cosmetici e time saver (utili ad acquisire velocemente risorse risparmiando tempo).

Come testimoniato dall'immagine che trovate in calce alla notizia, il titolo di Ubisoft permetterà, ad esempio, di acquistare vestiti, skin per armi e veicoli e così via. Il titolo include al suo interno i cosiddetti "Silver Bars", la valuta in-game che sarà possibile trovare di volta in volta presso gli avamposti e altri luoghi di Hope County, oppure acquistare con denaro reale tramite il meù di pausa del gioco. Al momento, Ubisoft non ha rivelato i dettagli riguardanti i prezzi delle microtransazioni. Le loot box, invece, saranno assenti, come confermato da un portavoce della compagnia francese.



Far Cry 5 sarà disponibile su PC, PS4 e Xbox One a partire dal 27 marzo. Sulle nostre pagine, potete trovare una nuova Anteprima dell'FPS open world di Ubisoft.