Far Cry 5 continua a occupare il primo posto della classifiche italiane e inglesi

Far Cry 5 è ancora una volta il leader assoluto delle classifiche di vendita retail in Italia e Regno Unito: lo sparatutto Ubisoft continua a riscuotere un notevole successo commerciale in tutto il mondo, in particolar modo in Europa.

Classifica Italiana

In Italia, Far Cry 5 supera FIFA 18 e GTA V che si piazzano rispettivamente al secondo e terzo posto della Top 10. Da segnalare come l'FPS Ubisoft sia presente in classifica anche in versione Xbox One.

FAR CRY 5 PS4 FIFA 18 PS4 GRAND THEFT AUTO V PS4 KIRBY STAR ALLIES SWITCH FAR CRY 5 XBOX ONE OVERWATCH PC CALL OF DUTY WWII PC SUPER MARIO ODYSSEY SWITCH MINECRAFT PLAYSTATION 4 EDITION PS4 MARIO KART 8 DELUXE SWITCH

Classifica Inglese

Nonostante un calo sul mercato retail pari al 45% rispetto alla settimana precedente, Far Cry 5 mantiene la prima posizione della UK Chart, superando FIFA 18 e Mario Kart 8 Deluxe.



Far Cry 5 FIFA 18 Mario Kart 8 Deluxe Grand Theft Auto 5 PlayerUnknown's Battlegrounds Sea of Thieves Fallout 4 Super Mario Odyssey Gran Turismo Sport Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

A un mese dal lancio, Sea of Thieves per Xbox One è ancora presente in Top 10, nonostante il gioco sia disponibile anche in formato digitale per gli abbonati Xbox Game Pass, segno evidente del successo riscosso dal nuovo progetto di Rare.