Far Cry 5: il cortometraggio in live action Eden's Gate arriva il 5 marzo

ha annunciato che il cortometraggio in live action dedicato a(intitolato) sarà disponibile dal 5 marzo esclusivamente sulla piattaforma Amazon Prime Video.

Il cortometraggio vedrà i protagonisti del gioco esplorare le aride terre del Montana per dare la caccia a Padre Joseph Seed, estremista a capo di una setta religiosa accusata di plagiare le mente degli abitanti di Hope County.

In apertura della notizia trovate il teaser trailer di Eden's Gate, per la visione del cortometraggio non vi resta che sintonizzarvi su Amazon Prime Video lunedì 5 marzo. Ricordiamo che Far Cry 5 uscirà il 27 marzo su PlayStation 4, Xbox One e PC Windows.