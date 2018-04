Far Cry 5: il cortometraggio in live action Eden's Gate è disponibile su YouTube

Pubblicato il 5 marzo scorso solo su Amazon Prime Video, il cortometraggio in live action Far Cry 5 Eden's Gate è ora disponibile anche su YouTube, accessibile quindi a tutti gli interessati.

Eden's Gate racconta la storia di tre video blogger intenzionati a scoprire cosa si nasconde dietro la setta guidata Joseph Seed, da qui la scelta di avventurarsi nell'inospitale Montana: "Dietro ogni antagonista si cela una persona ordinaria con una storia straordinaria. Scopri il percorso di Joseph Seed prima di diventare Il Padre, prima che Pastore Jerome fosse obbligato ad abbandonare il ruolo di guida della comunità di Hope County".

Potete vedere Eden's Gate in apertura della notizia, ricordiamo che Far Cry 5 è diventato l'episodio di maggior successo della serie nonchè il secondo miglior lancio di sempre nella storia di Ubisoft, alle spalle di Tom Clancy's The Division.