Far Cry 5 debutta al primo posto della classifica italiana superando FIFA 18 e Kirby

Far Cry 5 di Ubisoft ha debuttato al primo posto della classifica italiana relativa alla settimana che va dal 26 marzo al primo aprile 2018. Lo sparatutto della casa francese supera così FIFA 18 e Kirby Star Allies, rispettivamente al secondo e terzo posto della Top Ten.

Classifica Italiana 26 marzo/1 aprile

Far Cry 5 FIFA 18 Kirby Star Allies Call of Duty WWII Grand Theft Auto V A Way Out Overwatch Rocket League Minecraft Super Mario Odyssey

La classifica italiana si completa con Call of Duty WWII, Grand Theft Auto V, A Way Out, Overwatch, Rocket League, Minecraft e Super Mario Odyssey, mentre Ni No Kuni 2 non riesce a mantenersi tra le prime dieci posizioni nella settimana successiva al lancio.