Far Cry 5: Digital Foundry analizza le versioni PS4 e PS4 Pro

Digital Foundry ha pubblicato la prima analisi tecnica di Far Cry 5 , focalizzandosi sulle versioni. La console premium di Sony sembra beneficiare in modo decisivo di una risoluzione più alta.

Come osservato dalla redazione inglese, Far Cry 5 è il primo capitolo della serie a supportare PlayStation 4 Pro, così da sfruttarne la potenza di calcolo per offrire un'esperienza visiva migliore rispetto alla console standard. Partendo dal livello di definizione, su PS4 Pro il titolo adotta una risoluzione dinamica che arriva a 1620p, mentre su PS4 standard rimane ancorato ai 1080p nativi, offrendo comunque un'immagine molto pulita sui pannelli Full HD.

Ad ogni modo, la qualità grafica si mantiene molto alta su entrambe le piattaforme, e questo grazie all'ottima resa dei vari effetti implementati. Digital Foundry ha fatto menzione in particolare degli effetti particellari, delle esplosioni, della propagazione del fuoco, della gestione delle ombre e della draw distance, quest'ultimo un elemento cruciale per un gioco open world come Far Cry 5.

Parlando della fluidità, il gioco si mantiene sui 30fps stabili sia su PS4 che su PS4 Pro, con qualche calo sporadico nelle situazioni più concitate. Infine, la redazione inglese è rimasta colpita dal supporto HDR, con una resa molto convincente nelle fasi a cielo aperto. Vi lasciamo con la video analisi di Digital Foundry riportata in cima alla notizia.