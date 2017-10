Far Cry 5: disponibile il trailer della modalità Co-Op "Amici Mercenari"

Nel corso delallaè stato pubblicato un nuovo trailer di, che presenta la nuova modalità cooperativa "Amici Mercenari".

Per la prima volta nella serie di Ubisoft, oltre alle missioni secondarie e all'esplorazione, sarà possibile affrontare in compagnia di un amico anche la storia principale. Potete ammirare il filmato in cima alla notizia, che mostra alcune breve fasi di gioco, sia a piedi che sui veicoli, affrontate in coppia.

Il titolo sarà ambientato ad Hope County, una località fittizia del Montana negli Stati Uniti, poiché, come spiegato dagli sviluppatori, quei posti appaiono selvaggi, pericolosi e piacevoli da esplorare allo stesso tempo.

Vi ricordiamo che Far Cry 5 è atteso su PlayStation 4, Xbox One e PC per il 27 febbraio 2017.