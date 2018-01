Far Cry 5: disponibili nuove informazioni grazie alla valutazione dell'ESRB

Negli scorsi giorni è arrivata la valutazione dida parte della). Come prevedibile, il titolo è stato etichettato con la dicitura, per giocatori con più di 18 anni d'età), e grazie alla descrizione fornita dall'ente abbiamo scoperto qualche dettaglio aggiuntivo.

Il titolo includerà sangue e gore, violenza intensa, tematiche sessuali, linguaggio sboccato, uso di droghe e alcol. Grazie alla descrizione ufficiale, abbiamo anche scoperto che i giocatori potranno utilizzare delle sostanze di vario genere per incrementare la forza del personaggio.

"Diverse sequenze includono dialoghi con riferimenti alla droga (ad esempio 'lei s'è fatta aiutare utilizzando un ago', '...come un pessimo viaggio acido pagano', '...quello che oggi viene comunemente chiamato oppio!'). I giocatori possono anche utilizzare sostanze omeopatiche per aumentare la propria forza e le abilità. Una in particolare, l'Oregano, sfoca lo schermo quando viene consumata ed è considerata eccellente per fare dei brownies".



Far Cry 5, inizialmente previsto per il 27 febbraio, a seguito un rinvio è ora atteso su PlayStation 4, Xbox One e PC per il 27 marzo 2018. Recentemente in titolo è tornato a mostrarsi in un trailer e in tre video gameplay.