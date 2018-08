Far Cry 5: il DLC Dannati Luridi Zombie è disponibile ora su PC, PS4 e Xbox One

Ubisoft ha annunciato che Dannati Luridi Zombi, la terza avventura post-lancio di Far Cry 5, è ora disponibile su sistema di intrattenimento Playstation 4, sulla famiglia di dispositivi Xbox One, che include Xbox One X, e su PC Windows.

Dannati Luridi Zombi può essere acquistato come contenuto add-on per 7,99€, oppure come parte del season pass per 29,99€ o della Gold Edition per 89,99€. In Far Cry 5 Dannati Luridi Zombi i giocatori ritroveranno Guy Marvel, il regista di film di serie D che abbiamo già incontrato in Far Cry 5, mentre illustra la sua idea per un'epica saga zombi. I giocatori esploreranno sette diverse ambientazioni da film, in mappe costruite col potente editor Far Cry Arcade, e affronteranno orde di non-morti per tetti, campi coltivati, basi militari e altro ancora. Dopo aver completato ogni mappa, il giocatore potrà sbloccare la Corsa al Punteggio per ottenere un rating a tre stelle, che a sua volta sbloccherà armi ed equipaggiamento da portare a Hope County.

In aggiunta, un aggiornamento disponibile già da ora introdurrà nuove feature per tutti i giocatori di Far Cry 5, tra cui: