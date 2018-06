Far Cry 5: il DLC Ore di Tenebra è adesso disponibile su Playstation 4, Xbox One e PC

Ore di Tenebra, il primo DLC di Far Cry 5 ambientato durante la Guerra del Vietnam, è adesso disponibile per l’acquisto su Playstation 4, Xbox One e PC. Per celebrare l’occasione, Ubisoft ha pubblicato un trailer di lancio che ci presenta l’espansione.

Ore di Tenebra sarà ambientato nel passato, più precisamente nel corso della Guerra del Vietnam. Il protagonista sarà Wendell “Red” Redler, un veterano che abbiamo conosciuto in Far Cry 5. Proprio attraverso i ricordi di Red, rivivremo in prima persona la sua esperienza in Vietnam, nello specifico dovremo combattere contro i Viet Cong e l'Esercito popolare vietnamita allo scopo di salvare alcuni compagni caduti nelle mani dei soldati nemici. Proprio come nella campagna principale, anche in Ore di Tenebra sarà possibile giocare in solitaria o in co-op con un amico. Il DLC includerà nuove abilità e due modalità che verranno sbloccate alla fine della campagna: la prima, Survivor Mode, metterà alla prova le vostre capacità fornendovi risorse limitate, mentre la seconda, Action Movie Mode, è diametralmente opposta e vi offrirà armi e munizioni in quantità.

Far Cry 5: Ore di tenebra è adesso disponibile su PC, Playstation 4 e Xbox One come parte del Season Pass o venduto singolarmente al prezzo di 11.99 euro.