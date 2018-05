Far Cry 5: il DLC Ore di Tenebra arriverà il 5 giugno?

Come segnalato da Expansivedlc.com, su Amazon sarebbe emersa per errore la data di lancio di Ore di Tenebra, il primo DLC di Far Cry 5. L'espansione ambientata nel Vietnam sarà disponibile a partire dal 5 giugno al prezzo di 12 dollari?

Stando alle informazioni riportate da Expansivedlc, sembra che Amazon abbia catalogato per errore la data di uscita e il prezzo del DLC, salvo poi correre ai ripari rimuovendo l'inserzione a distanza di pochi minuti. Se il leak dovesse rivelarsi fondato, dunque, la prima espansione di Far Cry 5 sarebbe disponibile dal 5 giugno al prezzo di 12 dollari. I possessori del Season Pass, naturalmente, potranno scaricare gratuitamente Ore di Tenebra a partire dallo stesso giorno, senza dimenticare gli altri due contenuti previsti nei mesi a venire. Di seguito riepiloghiamo i contenuti aggiuntivi inclusi nel Pass Stagionale:

Ore di tenebra , in cui viaggeranno indietro nel tempo fino alla guerra del Vietnam per combattere contro i soldati Viet Cong.

, in cui viaggeranno indietro nel tempo fino alla guerra del Vietnam per combattere contro i soldati Viet Cong. Dannati Luridi Zombi , che li vedrà impegnati ad affrontare orde di zombie in una serie di scenari in perfetto stile B-movie.

, che li vedrà impegnati ad affrontare orde di zombie in una serie di scenari in perfetto stile B-movie. A spasso su Marte, in cui lasceranno la Terra per affrontare alcuni aracnidi marziani.

Per saperne di più sulla data di lancio di Ore di Tenebra, a questo punto, non rimane che attendere ulteriori dettagli da Ubisoft. Ricordiamo che Far Cry 5 è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC.