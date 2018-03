Far Cry 5: due ore di gameplay del nuovo FPS Ubisoft in compagnia di Todd e Ale (Replica)

è ora disponibile nei negozi, per l'occasione rivediamo la replica del live gameplay andata in onda ieri pomeriggio su Twitch e YouTube: le prime due ore del nuovo sparatutto Ubisoft giocato da Alessandro Bruni e Tommaso "Todd" Montagnoli.

Ale e Todd si divertono ad esplorare il Montana mostrando la campagna di Far Cry 5, permettendo di dare uno sguardo al comparto tecnico su PS4 Pro e alle principali meccaniche di gameplay del nuovo gioco della serie, che arriva a quattro anni di distanza da Far Cry 4 e a due dal lancio dello spin-off Far Cry Primal.

Per saperne di più vi rimandiamo alla nostra recensione di Far Cry 5, il nuovo FPS Ubisoft è stato accolto in maniera generalmente positiva dalla stampa internazionale, anche se non mancano critiche riferite alla scarsa originalità e alla mancanza di innovazione rispetto al precedente capitolo.