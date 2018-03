Far Cry 5: due video gameplay e prime immagini della modalità Arcade

presenterà una inedita modalità, la quale si presenta come un ricco editor di stage che permetterà di creare livelli inediti ed esperienze di gioco alternative rispetto a quelle prestabilite dagli sviluppatori.

Durante un recente evento stampa tenutosi a Parigi, il nostro Francesco Fossetti ha potuto provare con mano la modalità Arcade di Far Cry 5, queste le prime impressioni a riguardo, che potete leggere nell'articolo dedicato: "Allo stato attuale dei fatti, dobbiamo ammettere, l'Arcade Mode non ha suscitato troppo entusiasmo: ci sembra un'aggiunta potenzialmente divertente, ma non di quelle sostanziali. Avremmo preferito, ad esempio, che gli sforzi del team di sviluppo si fossero concentrati sul miglioramento di alcuni aspetti che avrebbero avuto bisogno di una svecchiata, come l'intelligenza artificiale dei nemici. Purtroppo Ubisoft ha deciso di puntare sulla quantità, forse per dare ai giocatori una sorta di contropartita per la rimozione del PvP. Solo qualche tempo dopo l'uscita del gioco, quando la community avrà iniziato a misurarsi con l'editor, saremo in grado di capire se sia stata la scelta giusta."

In apertura e in calce alla notizia trovate due video gameplay di Far Cry 5 Arcade (Journey e Bounty Hunt) oltre ad un nuovo set di immagini diffuse dal publisher francese. Ricordiamo che Far Cry 5 sarà disponibile dal prossimo 27 marzo nei formati PC, PlayStation 4, PS4 Pro, Xbox One e Xbox One X.