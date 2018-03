Far Cry 5: ecco il gameplay trailer dedicato alla modalità Arcade

ha presentato ufficialmente la modalitàdi Far Cry 5 con un nuovo gameplay trailer dedicato, mostrando alcune delle possibilità offerte dal ricco editor di stage integrato al suo interno. Il filmato è visionabile in cima alla notizia.

In occasione di un recente evento stampa, tra l'altro, il nostro Francesco Fossetti ha potuto provare con mano la suddetta modalità Arcade di Far Cry 5, ricavando così le prime impressioni sulle sue potenzialità. Nella giornata di oggi, inoltre, vi abbiamo proposto due video gameplay tratti proprio da questa modalità, permettendovi di dare uno sguardo più approfondito alle sue caratteristiche e alle funzionalità messe a disposizione del giocatore.

Qualora vogliate farvi un'idea più approfondita sulla modalità Arcade di Far Cry 5, comunque, potete leggere la nostra Anteprima ad essa dedicata. Ma le novità non si sono fermate qui: nelle ultime ore, infatti, Ubisoft ha pubblicato anche un'immagine riassuntiva per i contenuti post-lancio (gratuiti e a pagamento) che gli utenti potranno aspettarsi durante i mesi successivi al day one del gioco.

Ricordiamo che Far Cry 5 sarà disponibile dal 27 marzo su PlayStation 4, Xbox One e PC (di cui sono state svelate le impostazioni grafiche).