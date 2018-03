Far Cry 5: ecco una mappa in stile Bloodborne creata con l'editor Arcade

Il canale YouTube di Mweb Gamezone ha pubblicato un nuovo video di Far Cry 5 , mostrando la creazione di una mappa PvP realizzata tramite l'editor della modalità. Le atmosfere richiamano alla mente le atmosfere di Bloodborne.

Il video ci permette di osservare la creazione della mappa da cima a fondo, a dimostrazione di quanto sia semplice creare una location molto caratteristica con gli strumenti messi a disposizione nell'editor. Il risultato finale è una mappa PvP pensata per far competere i giocatori fra loro, immersi in un'atmosfera gotica che sembra richiamare alcuni scorci di Yharnam, la famosa location di Bloodborne.

Se volete saperne di più sulla modalità Arcade di Far Cry 5, conoscendo nel dettaglio tutte le caratteristiche che la contraddistinguono, potete leggere il nostro articolo basato su una prova su strada. Se invece volete gustarvi una sana dose di azione co-op tratta dalla campagna principale, in questo filmato trovate due ore di gameplay in compagnia di Francesco e Todd.

Ricordiamo che Far Cry 5 sarà disponibile a partire da martedì 27 marzo su PlayStation 4, Xbox One e PC. Per tutte le altre novità, invece, vi rimandiamo alla nostra rubrica con le notizie più importanti della settimana appena trascorsa.