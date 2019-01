Far Cry 5: un fan ricrea l'iconica casa di Breaking Bad con l'editor di gioco

Meno discusso degli altri aspetti del gioco, l'editor di Far Cry 5 permette ai giocatori di dar sfogo alla propria creatività e realizzare degli stage completamente personalizzabili.

Attenzione: l'articolo potrebbe contenere spoiler riguardanti una particolare scena di Breaking Bad.

L'utente YouTube Mojo Swoptops ha sfruttato la feature per ricreare in-game une delle location più iconiche di una delle serie televisive maggiormente apprezzate dal pubblico. Stiamo parlando della casa ad Albuquerque presente in Breaking Bad, show ideato da Vince Gilligan e trasmesso da AMC dal 2008 al 2013, fautore dell'immenso successo riscosso dagli attori Bryian Cranston ed Aaron Paul. L'appartamento in cui vive la famiglia di Walter White, principale protagonista della serie, è stato replicato fin nei minimi dettagli: aguzzando la vista, potete infatti notare persino la celebre pizza sul tetto, che i fan non faticheranno a ricollegare ad una delle scene più famose della terza stagione di Breaking Bad. Cosa ne pensate di questo speciale tributo alla serie di Vince Gilligan?

