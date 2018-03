Far Cry 5 ha fatto registrare un debutto da record per la saga su Steam

Far Cry 5 è stato lanciato su PlayStation 4, Xbox One e PC nella giornata di ieri, e a quanto pare susta già riscontrando un successo di pubblico strepitoso.

Stando alle statistiche ufficiali della piattaforma di Valve, nell'ultima ora il nuovo titolo di Ubisoft ha fatto registrare un picco di 80.076 utenti connessi contemporaneamente. Numeri già di per sé piuttosto alti, che acquisiscono ulteriore valore se comparati ai record dei precedenti capitoli della saga. L'esponente di maggior successo, fino a ieri, era infatti Far Cry 3, che nel 2012 raggiunse un massimo di 23.042 giocatori collegati in contemporanea. Numeri non raggiunti neppure da Far Cry 4 e Far Cry Primal, usciti successivamente. Far Cry 5 ha quindi più che triplicato tali valori, e al momento può anche vantare ottime recensioni da parte della comunità. Non è ancora disponibile l'esatto quantitativo di copie attivate (SteamSpy impiega qualche giorno per fornire dati precisi), ma solitamente è proporzionale al numero di utenti connessi.

Il suo successo non termina qui, poiché è riuscito a battere anche diversi titoli appartenenti agli altri franchise della compagnia, ovvero Assassin's Creed Origins (che registrò un picco di 41.541 giocatori), For Honor (45.923) e Tom Clancy's Ghost Recon Widlands (45.663). Imbattibile, invece, Tom Clancy's The Division, saldamente al comando con un picco di 113.877 giocatori contemporanei.

Precisiamo che i dati sopra riportati sono riferiti esclusivamente a Steam e non tengono conto dell'utenza Uplay. I numeri, quindi, sono sicuramente ancora più alti, dal momento che tutte le copie fisiche e dei rivenditori esterni a Steam possono essere riscattate esclusivamente sulla piattaforma proprietaria di Ubisoft.

Cosa ne pensate? Su quale piattaforma avete acquistato Far Cry 5? Tra le novità del quinto capitolo spicca la Modalità Arcade, che potete ammirare in questo lungo video gameplay di oltre 90 minuti realizzato da Todd e Alessandro.