Far Cry 5 ha venduto quasi cinque milioni di copie nella prima settimana?

Sappiamo che Far Cry 5 è il secondo miglior lancio di sempre nella storia di Ubisoft (dietro solamente a The Division) e che il gioco ha segnato nuovi record di vendita per la saga, tuttavia il publisher francese non ha rivelato il numero di copie effettivamente distribuite dal lancio. Un indizio in merito arriva ora da The Jefferies Group.

Secondo quanto riportato, Far Cry 5 avrebbe già venduto quasi cinque milioni di copie in tutto il mondo, un numero impressionante considerando che il predecessore, Far Cry 4, ha venduto otto milioni di pezzi in dodici mesi.

Ubisoft ha confermato come Far Cry 5 sia l'episodio più venduto del franchise al lancio, avendo ottenuto risultati migliori di Far Cry 4 e Far Far Cry Primal, usciti rispettivamente nel 2014 e nel 2016.