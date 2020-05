Far Cry 5 giocabile gratis su PC per tutto il weekend

Ubisoft ha annunciato che Far Cry 5 potrà essere giocato gratuitamente su Uplay PC dalle 15:00 del 29 maggio alle 18:00 del 31 maggio. Durante il weekend gratuito, i giocatori avranno accesso a tutti i contenuti del gioco base e potranno giocare anche in cooperativa con qualsiasi possessore di Far Cry 5.

I nuovi giocatori possono già iniziare il pre-caricamento dei circa 36 GB necessari avviando l'applicazione Uplay PC e cliccando sul banner di Far Cry 5 nella homepage. In occasione del weekend gratuito, su Ubisoft Store sarà inoltre possibile usufruire di sconti fino all’80% su tutte le edizioni Standard e Gold per PC di Far Cry. Tutti coloro che lo acquisteranno durante il periodo programmato potranno conservare e trasferire tutti i progressi ottenuti. Maggiori informazioni sono disponibili a questo indirizzo.

Ambientato nel Montana (USA), Far Cry 5 offre la totale libertà di esplorare un vasto scenario in apparenza tranquillo, ma in realtà tormentato, nei panni del nuovo vice sceriffo dell’immaginaria Hope County. Un gruppo di fanatici apocalittici sta tuttavia preparando un piano malvagio, il Progetto Eden’s Gate, con l'obiettivo di conquistare l’intera contea a qualunque costo. Sotto assedio e isolati dal resto del mondo, dovrete unire le vostre forze con gli abitanti di Hope County per formare la Resistenza. NE saprete di più leggendo la nostra recensione di Far Cry 5.