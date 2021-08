Far Cry 5: giocatelo gratis per tutto il weekend, aspettando Far Cry 6

In attesa dell'uscita di Far Cry 6, che non avverrà prima del 7 ottobre, Ubisoft offre ai giocatori di tutte le piattaforme la possibilità di provare la versione completa di Far Cry 5, giocabile gratis per tutto il weekend.

Il weekend di gioco gratis di Far Cry 5 comincerà giovedì 5 agosto e proseguirà fino a lunedì 9 agosto. Gli orari di partenza varieranno da piattaforma a piattaforma, secondo questo calendario:

PC (Ubisoft Store): inizia alle 16:00 del 5 agosto

PC (Epic Games Store): inizia alle 19:00 del 5 agosto

PS5 e PS4: inizia alle 09:01 del 5 agosto

Xbox Series X|S e Xbox One: inizia alle 09:00 del 5 agosto

Google Stadia: inizia alle 19:00 del 5 agosto

N.B. Su Google Stadia sarà necessario un abbonamento Stadia Pro per partecipare al weekend gratuito.

Come d'abitudine, Ubisoft approfitterà delle giornate di prova per offrire un lauto sconto sull'acquisto della versione completa di Far Cry 5, L'Edizione Standard vedrà un taglio di prezzo dell'80%, mentre l'Edizione Gold (che comprende Faa Cry 3 Remastered, armi ed oggetti cosmetici esclusivi e il Season Pass) verrà scontata con percentuali che varieranno dal 75 all'80%. Verrà decurtato anche il prezzo del solo Season Pass, in questo caso con sconti dal 50 al 75% in base alla piattaforma. Nel attesa, potete scoprire cosa vi aspetta leggendo la nostra recensione di Far Cry 5.