Far Cry 5 giocato in diretta oggi pomeriggio alle 18.00 su Twitch e YouTube

Far Cry 5 arriverà nei negozi martedì 27 marzo ma nell'attesa vi proponiamo una sessione di live gameplay del nuovo sparatutto. Quando? Oggi pomeriggio, alle 18:00, in diretta sui nostri canali Twitch e YouTube.

Una bella occasione per scoprire le prime fasi di gioco dello shooter della casa francese, dare uno sguardo al comparto tecnico, alle principali meccaniche di gameplay e alla co-op.

Se siete impazienti di vedere Far Cry 5 in azione, vi aspettiamo sui canali Twitch e YouTube di Everyeye.it, vi invitiamo a registrarvi su Twitch per ricevere una notifica prima dell'inizio delle trasmissioni, l'iscrizione inoltre è necessaria per interagire in diretta con la redazione e la community.