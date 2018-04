Far Cry 5 giocato in diretta su Twitch lunedì 9 aprile alle 17:00

Per oggi lune 9 aprile abbiamo in serbo per voi un nuovo appuntamento con i gameplay targati Everyeye Live. A partire dalle ore 17:00 giocheremo in diretta con Far Cry 5, uno dei titoli più caldi del momento.

Vi aspettiamo alle 17:00 su Twitch per due ore di gameplay di Far Cry 5, continueremo la nostra run nel Montana a caccia di Joseph Seed. Vi aspettiamo!

La trasmissione andrà in onda alle 17:00 su Twitch, canale al quale siete caldamente invitati ad iscrivervi, in modo da ricevere una notifica sui vostri dispositivi poco prima dell'inizio. La registrazione, inoltre, è fondamentale per poter interagire con la redazione e gli altri membri della comunità di Everyeye. Vi aspettiamo, non potete assolutamente mancare!