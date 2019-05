Far Cry 5 è il gioco Ubisoft più venduto su console di questa generazione!

Recentemente, i vertici Ubisoft hanno presentato in un meeting finanziario gli ultimi risultati commerciali ottenuti dalla Compagnia. Secondo questi ultimi, Far Cry 5 ha rappresentato uno dei pilastri che hanno caratterizzato lo scorso anno fiscale.

Secondo quanto riportato dalla software house francese, infatti, il quinto capitolo della serie Far Cry ha segnato risultati da record: "A seguito dei primi tredici mesi dal lancio, Far Cry 5 è ora diventato il gioco Ubisoft di maggior successo in termini di unità vendute su console dell'attuale generazione". Questo notevole risultato ha evidentemente accresciuto l'importanza dell'intera saga videoludica da esso rappresentata. In proposito, Ubisoft sottolinea come "titolo dopo titolo, siamo stati in grado di ottenere una crescita solida e consistente per il franchise di Far Cry". Non a caso, i team di sviluppo della software house francese hanno deciso di ampliare l'universo narrativo creato proprio con il quinto episodio, tramite la pubblicazione del sequel Far Cry New Dawn.



In occasione della presentazione degli ultimi risultati finanziari, Ubisoft ha avuto modo di volgere anche lo sguardo al futuro, rendendo noto di avere in programma la pubblicazione di tre nuovi giochi AAA entro la fine del marzo 2020. Il nuovo anno fiscale si prospetta dunque denso per la software house, che ha già confermato la propria presenza all'Entertainment Software Expo, tramite la conferenza Ubisoft E3 2019.