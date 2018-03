Far Cry 5 Guida: come guadagnare facilmente Punti Abilità grazie alla Co-Op

Come molti nuovi giocatori si renderanno presto conto, la progressione in Far Cry 5 è regolata dai cosiddetti Punti Abilità. Questi permettono infatti l’acquisto dei "Tratti", particolari skill con differenti usi - in combattimento e fuori. Esistono svariati modi per ottenere punti abilità: questa guida approfondirà il più rapido e veloce.

Scorte dei Prepper e Co-Op

Ebbene sì: il metodo più rapido per ottenere punti Abilità, in Far Cry 5, è giocare in Co-Op. A onor del vero, non è neanche necessario giocare sempre in coop, anzi: come vedremo più avanti, è consigliabile recarsi nel mondo di un nostro amico in un determinato momento e con un determinato criterio.



Le attività sulle quali dovremo concentrarci per massimizzare il nostro guadagno di punti sono le cosiddette missioni Scorte dei Prepper; il loro completamento, infatti, ci garantirà non solo tre Riviste Tratti (che garantiscono punti abilità), ma anche materiale per il crafting e non poco denaro.

Per trovare le missioni Scorte dei Prepper basterà concentrare la propria attenzione sulle icone a forma di diamante (i diamanti in questione hanno un colore azzurrino) che vediamo sparse per la mappa; raggiungendole, infatti, troveremo le preziose scorte e dei generalmente semplici ostacoli a sbarrarci la strada: solitamente, si tratterà di piccoli enigmi ambientali.



Per far apparire suddette icone sulla mappa, parlate con gli NPC: alcuni di essi presentano infatti la già citata icona azzurrina sopra il capo e vi daranno informazioni riguardo all’ubicazione delle scorte.

A questo punto entra in gioco la modalità Co-Op. Basterà infatti completare una missione “scorte dei prepper” e trattenersi dal raccogliere subito le preziose riviste; se il vostro amico avrà fatto lo stesso, potrete invitarvi a vicenda e, in brevissimo tempo, raccogliere entrambi il doppio dei punti Abilità (dato che un giocatore raccoglierà sia le riviste nel suo mondo di gioco, sia quelle nel mondo del suo amico).



Viene da sé che tale metodo vale anche per le riviste rintracciabili in giro per il mondo: semplicemente, sarà più efficiente in termini di tempo speso invitarsi quando si ha un soddisfacente numero di riviste da raccogliere. In tal senso, può essere un’ottima idea ubicare un certo numero di riviste (che siano quelle legate alle scorte dei prepper o meno), segnare la loro posizione sulla mappa e avviare la coop quando se ne hanno davvero molte da raccogliere: in questo modo, otterrete un quantitativo di punti davvero considerevole – in brevissimo tempo.



Guadagnare Punti Abilità

Dopo aver affrontato il metodo più efficiente, ci limitiamo ad elencare tutte le modalità attraverso le quali sarà possibile ottenere punti Abilità in Far Cry 5.



Potrete completare le Sfide (tale metodo è forse il più veloce immediatamente dietro quello che approfondiremo), progredire nella modalità arcade e raccogliere delle riviste disseminate nel mondo di gioco. Quest’ultima modalità è strettamente legata a quella che abbiamo approfondito in questa guida: svolgendo le attività legate alle scorte dei prepper, infatti, verrete ricompensati con ben tre delle riviste tratti, i punti abilità garantiti dalle quali saranno raddoppiabili attenendosi agli accorgimenti già elencati.