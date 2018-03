Far Cry 5 Guida: come guadagnare velocemente Punti Resistenza

Come già accennato nella nostra guida introduttiva , i cosiddetti Punti Resistenza sono un elemento fondamentale dell’esperienza di gioco di Far Cry 5

Accumularne, farà infatti sì che la barra di resistenza di una delle tre regioni di Hope County vada a riempirsi, portandoci un passo più vicino al confronto con il boss dell’area. In questa guida, vedremo come accumulare più in fretta Punti Resistenza: muoversi in un determinato modo, infatti, farà sì che il confronto con uno dei Seed arrivi decisamente più in fretta.



Le premesse

Tenete a mente, prima di iniziare, che ogni regione ha un proprio indicatore separato. Ciò significa che accumulare Punti Resistenza in una determinata area contribuirà unicamente a far alzare il contatore dell’area stessa. Se dunque vi trovate in difficoltà nel completare un evento o un avamposto di una regione, potrete, sì, recarvi in un’altra regione per accumulare punti abilità e tornare più tardi, ma dovrete tenere che le vostre azioni nella nuova regione contribuiranno al riempimento di un differente contatore.



Le icone degli Specialisti

Il primo consiglio che ci sentiamo di darvi per accumulare più in fretta Punti Resistenza è quello di dirigervi il prima possibile verso le icone che rappresentano un animale o un essere umano. Come già specificato nella guida introduttiva, in queste zone troverete i cosiddetti Specialisti: nove NPC che potranno aiutarvi in vari modi nel corso dell’esperienza di gioco, facilitandovi la vita in maniera considerevole.



Tali aree, oltre a garantirvi un aiuto in più, daranno anche accesso a svariate tipologie di missioni – nonché ad un utilissimo punto di riferimento per il viaggio veloce. In questo senso, completare quanto prima le missioni relative agli Specialisti vi faciliterà immensamente la vita andando avanti nell’impresa di accumulare i Punti Resistenza necessari.



Le missioni della Storia e le missioni secondarie

Prevedibilmente, le missioni principali associate a una determinata regione saranno quelle che vi affideranno un quantitativo maggiore di Punti Resistenza. Per trovare agevolmente tali missioni, puntate alle icone dei colori della bandiera americana.



Una volta terminate le missioni principali di una determinata regione, concentratevi su quelle secondarie: queste ultime sono indicate da una stella bianca su campo azzurro. Solitamente, le missioni secondarie sono più corte di quelle principali e offrono ricompense minori; talvolta, possono anche presentarsi nella forma di mini-game. Se avete difficoltà con le missioni secondarie, non temete: completarle tutte non è affatto condizione necessaria al riempimento della barra.



Gli avamposti

Liberare un avamposto garantirà sempre una notevole quantità di Punti Resistenza. Sebbene siano straripanti di nemici, prendersi il proprio tempo per completarli varrà sempre lo sforzo investito; senza contare che, una volta liberato, un avamposto sarà spesso una ricca fonte di ulteriori missioni da completare.



Esplorazione

Sarà possibile imbattersi in missioni che garantiscano Punti Resistenza anche in maniera “casuale”: se per qualsiasi motivo non sapete bene dove dirigervi, ad esempio, potreste trovare svariati tipi di missione semplicemente esplorando liberamente la mappa. Se preferite un approccio di questo tipo, vi consigliamo di concentrare la vostra opera di esplorazione vicino alle strade principali: per quanto infatti sia possibile trovare eventi interessanti anche tra i boschi del Montana, il grosso delle missioni nelle quali è possibile imbattersi casualmente sarà proprio nei pressi delle grosse vie di comunicazione.

Nello specifico, avrete principalmente a che fare con mini-missioni completabili in brevissimo tempo, ma che comunque contribuiranno all’accumulo di Punti Resistenza; solitamente, si tratterà di salvare civili o distruggere veicoli del culto.

Vi ricordiamo, infine, che riempire la barra di resistenza e abbattere uno dei Seed sbloccherà anche il Tratto che vi consentirà di ottenere il quarto slot arma. Ne parliamo più approfonditamente nella guida su come sbloccare il terzo e quarto slot.