Far Cry 5 Guida: come sbloccare il finale alternativo dopo 10 minuti di gioco

Esattamente come accadeva nel quarto capitolo, anche inè possibile sbloccare undopo appena 10 minuti di gioco. In questa guida vi spiegheremo come fare: chiaramente,, per cui se non volete rovinarvi la sorpresa vi consigliamo di non procedere con la lettura.

Tutto ciò che dovete fare è disobbedire all'ordine che vi verrà dato durante la cutscene iniziale. Nella chiesa, il vostro ufficiale superiore vi chiederà di ammanettare e arrestare Joseph Seed, Il Padre, antagonista principale dell'avventura. Per farlo dovrete premere X, A oppure Invio (in base alla piattaforma sulla quale state giocando. In questo frangente limitatevi ad attendere senza premere nessun pulsante: dopo qualche minuto lo sceriffo inviterà voi e gli altri agenti ad andare via.

In questo modo, non verrà innescato l'evento che darà il via all'intera avventura, conducendovi ai titoli di coda dopo appena 10 minuti! Chiaramente, siete liberi di tornare al menu principale, riavviare la partita e godervi il gioco nel modo in cui è stato concepito. Potete guardare il finale alternativo nel video condiviso in apertura di notizia.



Vi ricordiamo che il titolo di Ubisoft è ora disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC. Tra le nostre pagine trovate anche una guida di Far Cry 5 che vi spiega come ottenere rapidamente punti abilità grazie alla modalità cooperativa, oltre alla guida con i consigli utili per iniziare ad esplorare il Montana.