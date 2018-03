Far Cry 5 Guida: come sbloccare il terzo e il quarto slot per le armi

Come già accennato in una precedente guida , la difficoltà dinon è tarata verso il basso. Nelle ore iniziali, sopravvivere al Montana non è uno scherzo; per questo motivo, dovrete da subito concentrarvi su obiettivi ben precisi. Sbloccare altri slot per le armi, in questo senso, può essere un’ottima priorità: vediamo come fare.

Le premesse

Nel momento in cui il Far Cry 5 vi lascerà la libertà di esplorare come vorrete il Montana, constaterete come il numero di armi che vi è possibile tenere equipaggiate al tempo stesso è piuttosto limitato: due armi da fuoco, un’arma corpo a corpo e dei lanciabili. Per quanto una maggiore scelta in sé e per sé non garantisca un effettivo potenziamento in termini di output di danno, la sola opzione (soprattutto per quanto riguarda le armi da fuoco) ci darà modo di adattarci più agevolmente a diversi situazioni; in questo senso, dedicarsi a sbloccare tutti gli slot disponibili può rivelarsi un’ottima idea.

Le prime ore di gioco, del resto, dato l’alto numero di nemici e l’iniziale fragilità del vostro personaggio, potrebbero spingere i più a utilizzare principalmente una pistola silenziata (così da sfruttare lo stralth per evitare il più possibile il confronto diretto); ed ecco che già se ne va uno dei due slot disponibili. Anche se non siete amanti della silenziosità e preferite un approccio alla Rambo, sarete certamente desiderosi di avere a disposizione al tempo stesso più di due sole armi.



Come sbloccare il terzo e il quarto slot

Ma veniamo al dunque. Per sbloccare il terzo slot, basterà acquistare il relativo Tratto. Il suo costo in punti abilità non è bassissimo, ma dovreste comunque riuscire ad ottenerlo dopo aver completato qualche sfida o aver trovato qualche rivista. Se avete bisogno di qualche consiglio riguardo all’ottenimento dei punti abilità, vi rimandiamo alla nostra guida dedicata.

Per quanto riguarda il quarto slot, ci colleghiamo alla raccomandazione già fatta nella guida introduttiva: "pur non essendoci alcun effettivo ostacolo a limitare la vostra intraprendenza e il vostro approccio al gioco, è consigliabile che concentriate la vostra attenzione su una delle tre regioni disponibili alla volta.”"



Tale considerazione vale a maggior ragione se siete intenzionati a sbloccare il prima possibile il quarto slot armi. Per avervi accesso, infatti, dovrete abbattere uno dei Boss (in termini sia videoludici che narrativi) del Montana: uno dei leader del culto – uno dei membri della famiglia Seed. Il primo leader che vi consigliamo di affrontarem è il terribile John Seed.



John Seed

Tra i più sadici e malati della famiglia, John sarà di certo tra gli NPC che, alla morte, garantiranno anche una buona dose di catarsi e soddisfazione. Per affrontare lui – così come del resto gli altri leader del culto – dovrete svolgere vari tipi di missioni nell’area di sua competenza: liberate civili, distruggete le proprietà del culto, uccidete i VIP del culto e così via. Ogni piccolo passo, ogni piccola missione riempirà di un certo quantitativo la barra di John: arrivati a un terzo e a due terzi della barra, sbloccherete delle missioni di storia; completata la barra, potrete affrontare il fanatico in persona.



Qui ci ricolleghiamo alla raccomandazione di prima: se volete affrontare John il prima possibile e, conseguentemente, sbloccare il prima possibile il quarto slot, cercate di "costringervi" a completare unicamente le missioni di una regione, senza lasciarvi prendere dall’urgenza di esplorare liberamente; potrete dedicarvici una volta ottenuto il quarto slot. Una volta abbattuto John, comunque, avrete finalmente accesso al secondo e ultimo Tratto che vi garantirà uno slot arma: arrivati a questo punto, il costo in punti abilità non dovrebbe più essere un problema.