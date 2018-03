Far Cry 5 Guida: come trovare la Casa Infestata degli O'Hara nel gioco

Alcune delle missioni di Far Cry 5 possono offrire delle esperienze davvero particolari. Tra queste, laè indubbiamente degna di nota: in questa breve guida, vedremo come trovarla sulla mappa e come accedervi nel migliore dei modi.

Trovare la casa infestata degli O’Hara

Per trovare la casa infestata degli O’Hara, dirigetevi nella regione di Faith (per un approfondimento sui leader delle varie regioni, vi consigliamo la nostra guida ai punti resistenza); nello specifico, a est di Eden's Fall, nei pressi di un grande ponte rosso; il colore del ponte è chiaramente visibile anche dalla mappa, quindi non dovreste avere problemi a localizzarlo. Troverete una casa e un fienile, eretti a breve distanza l’uno dall’altro.



Anzitutto, esplorate il perimetro della struttura in legno (il fienile) e trovate la porta in ferro con una luce rossa. Alla destra della porta, vedrete un messaggio, scritto su uno stretto e consunto foglio giallo. Questo recita: "Mi sono goduto lo spettacolo: tutti, nella contea, impegnati a farsi a pezzi gli uni con gli altri. Ho lasciato qualche specialità in cima al fienile, per chiunque sia abbastanza coraggioso da attraversare la mia casa infestata."



A questo punto, dirigetevi verso la casa ed esplorate il perimetro finché non trovate uno scatolone di legno: salendovi, vi consentirà di accedere al tetto. Attraversate il tetto e scendete sul terrazzino, dal quale potrete entrare nel piano superiore della casa: vi troverete un collezionabile (una rivista sugli zombie) e una mazza da baseball. Noterete inoltre che l’indicatore relativo alla missione punterà a un interruttore a muro: raggiungetelo e ripristinate la corrente.



Esplorare la casa infestata

Una volta ripristinata la corrente, potrete dirigervi nuovamente al fienile ed esplorare la casa infestata: noterete infatti che la luce sulla porta in ferro, prima rossa, brilla ora di verde. Nella casa troverete tutto ciò che c’è da aspettarsi da una tipica casa degli orrori: preparatevi, dunque, all’eventualità di un paio di jump scare. Una volta terminata l’esplorazione (capirete di aver finito quando raggiungerete un piano sopraelevato) il gioco vi ricompenserà con un Tesoro del Prepper. Per un approfondimento su quetsi ultimi, vi consigliamo la nostra guida dedicata ai punti abilità.



Assicuratevi di esplorare per bene la stanza, in quanto troverete oggetti (tra cui anche un medikit), denaro, e un paio di "bonus narrativi" potenzialmente interessanti: rispondendo al telefono che squilla, infatti, sentirete la maniaca risata di un uomo; leggendo il messaggio lasciato su una poltrona, avrete accesso a un testo intitolato Pensieri di un Clown.