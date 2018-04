Far Cry 5 Guida: dove trovare e come ottenere l'arma aliena Magnopulser

non ha problemi a presentare al giocatore anche armi meno convenzionali: il, un’arma aliena che spara onde d’urto ed è in grado di vaporizzare i nemici, ne è forse l’esempio più lampante; in questa guida, vedremo quale missione occorrerà svolgere per ottenerlo.

Larry Palmer

Come c’era forse da aspettarsi, la missione che vi ricompenserà con il Magnopulser vi sarà affidata da un fanatico degli UFO – Larry Palmer. Lo troverete a sinistra di Fall’s End, nella regione di Jacob. Il nome esatto del luogo è Parker Laboratories. Localizzare Larry sarà tutt’altro che complesso. Come avrete modo di vedere, infatti, lo studioso sarà intrappolato in una sorta di enorme gabbia elettrificata – la quale, naturalmente, vi impedirà di raggiungerlo da subito. Per liberare Larry, basterà spegnere i tre generatori localizzati nell’area circostante. Una volta parlato con Larry, si attiverà una serie di missioni.



Le missioni

La prima di queste missioni vi chiederà di raggiungere una torre radio e di distruggere dei “dispositivi spia”. Si tratta di null’altro che di 5 parabole satellitari, posizionate a varie altezze lungo l’immensa torre radio. Per distruggerle, basterà un colpo di pistola. Tenete a mente soltanto che, mentre le prime due potranno essere distrutte nel corso della scalata, per abbattere le ultime tre occorrerà usare il rampino e salire sull’elicottero di Larry: quest’ultimo comincerà a girare attorno alla cima della torre, permettendovi di sparare alle parabole.

La “fase numero dos”, come la presenterà Larry stesso, vi richiederà di trovare quattro oggetti alieni. Se vi steste chiedendo il perché del campo con i cerchi del grano, eccovi la risposta: è proprio lì che troverete gli oggetti in questione. Il recupero in sé non è complesso: potete limitarvi a seguire gli indicatori e troverete tutti gli oggetti senza eccessive difficoltà.

A questo punto non resterà altro che la terza missione, Non di questo mondo, che vi richiederà di raggiungere una stazione e bypassare un pannello elettrico. A metà dell’opera, comincerà a suonare un allarme: a voi la scelta se rushare l’operazione (dovrete abbassare cinque leve sparse per la stazione) e scappare o se affrontare la piccola orda di cultisti che si fionderà sul posto nell’arco di pochi secondi.

Una volta reindirizzati tutti i trasformatori, potrete tornare da Larry ed aiutarlo ad attivare il teletrasporto. Congratulazioni: avete completato la serie di missioni e ottenuto il Magnopulser (nonché guadagnato preziosi Punti Resistenza).



Il Magnopulser

Una volta ottenuto il Magnopulser, avrete modo di constatare come questo sia un'arma quantomeno peculiare. Possiede infatti munizioni infinite (pregio controbilanciato da una meccanica di surriscaldamento), nonché una meccanica di sparo assolutamente unica nel suo genere.

Anziché proiettili, il Magnopulser spara onde d’urto, che si propagano in un ampio ventaglio di fronte al giocatore. Se uno o più nemici si trovano nel raggio di suddette onde d’urto, saranno istantaneamente sbalzati all’indietro dalla forza cinetica dell’onda; dopo l’impatto, resteranno a terra per alcuni istanti. Occhio, però: la gittata è piuttosto limitata. Se poi dei malcapitati cultisti si ritrovassero particolarmente vicini alla fonte dell’onda d’urto, verrebbero istantaneamente vaporizzati, sparendo in un’effimera nuvola di sangue.