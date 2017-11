Far Cry 5 includerà un mini-game sulla pesca a mosca

Durante un'intervista concessa a Gamereactor, il narrative director diJean-Sebastien Decant ha parlato delle attività secondarie proposte nel gioco, rivelando la presenza di un mini-game dedicato alla pesca a mosca.

"Per fare un esempio sulle attività secondarie, il gioco includerà un mini-game sulla pesca a mosca. Quando abbiamo iniziato a presentare Far Cry 5 in giro, questo mini-game è finito per appassionare molti giocatori, al punto che le persone hanno iniziato a organizzare delle gare di pesca.

Ma ci sono anche gli aerei, molte tipologie di aerei, idroplani, aerei muniti di armi. Gli elicotteri, invece, vi offriranno una nuova prospettiva sul mondo di gioco e sugli approcci alle sfide. Ci saranno inoltre diverse missioni basate su esplorazione, scoperta e raccolta di risorse, con la possibilità di ottenere nuove armi e oggetti da craftare." spiega Jean-Sebastien Decant.

Ricordiamo che Far Cry 5 uscirà su PC, PlayStation 4 e Xbox One il 27 febbraio 2018.