Far Cry 5 infrange ogni record di vendita della serie

Ubisoft annuncia che Far Cry 5 ha più che raddoppiato le vendite ottenute da Far Cry 4 nella prima settimana, rendendolo di fatto il capitolo della serie venduto più velocemente. La distribuzione digitale ha rappresentato più del 50% delle vendite totali.

Attualmente Far Cry 5 rappresenta il secondo lancio di maggiore successo per un gioco Ubisoft, subito dopo Tom Clancy’s The Division, con 310 milioni di dollari spesi per acquistarlo nella prima settimana dal lancio. Oltre a una prima settimana di vendite davvero straordinaria, anche i contenuti dedicati a Far Cry 5 hanno dato vita a numeri da record. Gli utenti hanno trasmesso più di 55.000 ore di video di Far Cry 5 su Twitch e YouTube, per un totale complessivo di 117 milioni di visualizzazioni. Entrambi questi valori sono un record per un titolo Ubisoft nella settimana successiva al lancio, e l’ennesima prova dell’impatto che i contenuti generati dagli utenti stanno avendo nel convincere i giocatori a unirsi alla community di Far Cry.

"Far Cry 5 è uno scenario di gioco vasto e straordinario, ma soprattutto pieno di storie coinvolgenti da vivere e condividere" ha dichiarato Alain Corre, Executive Directori di Ubisoft EMEA. "Siamo grati ai nuovi giocatori e ai fan della serie che si sono uniti a noi a Hope County, che insieme hanno contribuito a espandere la nostra community."

Ambientato per la prima volta in America, Far Cry 5 offre ai giocatori la totale libertà di esplorare un vasto scenario in apparenza tranquillo, ma in realtà tormentato, nei panni del nuovo vice sceriffo dell’immaginaria Hope County, nel Montana. I giocatori scopriranno presto che il loro arrivo ha scatenato un malvagio piano, rimasto nascosto per anni da parte di un gruppo di fanatici apocalittici, il Progetto Eden’s Gate, che intende conquistare l’intera contea a qualunque costo. Sotto assedio e isolati dal resto del mondo, i giocatori uniranno le proprie forze con gli abitanti di Hope County per formare la Resistenza.

"Sono davvero lieto di vedere che il culmine di tanti anni di lavoro da parte del team stia dando i suoi frutti, e che l’esperienza di Far Cry 5 abbia conquistato così tanti utenti", ha dichiarato Dan Hay, Executive Producer di Far Cry. "Siamo commossi dall’accoglienza che i giocatori hanno riservato a Far Cry 5 e desiderosi di continuare a espandere e supportare la community di Far Cry nei mesi e negli anni a venire."