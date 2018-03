Far Cry 5, Life is Strange Before The Storm e Rainbow Six Siege giocati oggi in diretta

Sono ben tre gli appuntamenti live in onda oggi sui canali Twitch e YouTube di Everyeye.it in questo lunedì di fine marzo: tre live gameplay dedicati a

A partire dalle 16:00 giocheremo in diretta con l'episodio bonus di Life is Strange Before the Storm, intitolato Addio, mentre alle 18:00 spazio a Far Cry 5, il nuovo sparatutto Ubisoft in arrivo domani nei negozi.

Alle 21:00 chiuderemo invece la ricca giornata di appuntamenti live con Tom Clancy's Rainbow Six Siege, giocato da RapiDNade. Vi aspettiamo sui canali Twitch e YouTube di Everyeye.it, vi invitiamo a registrarvi su Twitch per ricevere una notifica prima dell'inizio delle trasmissioni, l'iscrizione inoltre è necessaria per interagire in diretta con la redazion e la community.