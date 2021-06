Far Cry 5: i livelli ispirati a GoldenEye 007 rimossi per violazione di copyright

Il sogno di vedere ricreato GoldenEye 007 all'interno di Far Cry 5 sembra essersi infranto. Ubisoft ha infatti rimosso i livelli basati sul classico per Nintendo 64 dopo aver ricevuto un reclamo per violazione di copyright da parte di MGM, che detiene i diritti sul franchise con protagonista James Bond.

Negli ultimi due anni e mezzo Krollywood aveva documentato sul suo canale Youtube tutti i progressi compiuti nel realizzare una sorta di remake di GodenEye, opera del 1997 realizzata da Rare, utilizzando il potente editor di livelli messo a disposizione da Ubisoft per il quinto capitolo della sua serie. Il lavoro era andato avanti senza sosta coprendo la produzione praticamente per intero: tutti i livelli principali del gioco erano stati infatti riprodotti, stupendo per l'enorme cura riposta in ogni dettaglio e per la grandissima fedeltà con le controparti originali. In aggiunta erano stati aggiunti anche vari easter egg che avevano reso ancora più completo il progetto.

In una dichiarazione concessa a Kotaku, Ubisoft conferma la rimozione di tutti i contenuti relativi a GoldenEye 007: "Rispettiamo i diritti delle proprietà intellettuali altrui e ci aspettiamo che i nostri utenti facciano lo stesso", ha affermato un portavoce del colosso francese. La testata ha ricevuto anche una comunicazione da parte di Krollywood, che si dice molto triste "non per me stesso e per il lavoro degli ultimi tre anni, ma per gli utenti che volevano giocarlo o che hanno preso Far Cry 5 solo per provare i miei livelli".

Di certo in molti hanno usato l'editor del gioco per ricreare livelli ispirati a proprietà intellettuali di successo: ad esempio un fan ha ricreato la casa di Walter White con l'editor di Far Cry 5. Nel frattempo Ubisoft ha già confermato che Far Cry 6 non avrà l'editor di livelli.